Как вы понимаете значение слова ПРЕДАННОСТЬ? Сформулируйте и прокаментируйте данное Вами определение.Напишите сочинение-рассуждение на тему "Что такое преданность ?",взяв в качестве тезиса данное вами определение.Аргу...

Как вы понимаете значение слова ПРЕДАННОСТЬ? Сформулируйте и прокаментируйте данное Вами определение.Напишите сочинение-рассуждение на тему "Что такое преданность ?",взяв в качестве тезиса данное вами определение.Аргументируя свой тезис,приведите 2 примера-аргумента,подтверждающих Ваши рассуждения:один пример-аргумент привидите из прочитного текста,а второй-из Вашего жизненого опыта Обьём сочинения должен состовлять не менее 70 слов ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ С ПРИМЕРАМИ НАПИШИТЕ НОРМАЛЬНО А НЕ ИЗ ИНЕТА ПОЖАЛУЙСТА)))))))