Как Вы понимаете значение слова РОМАНТИКА ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение . Напишите сочинение рассуждение на тему :"Где он а , романтика?" , взяв в качестве тезиса данное Вами опрелеоение. ...
Как Вы понимаете значение слова РОМАНТИКА ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение . Напишите сочинение рассуждение на тему :"Где он а , романтика?" , взяв в качестве тезиса данное Вами опрелеоение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
эх, романтика, романтика. романтика это розы, свечи, шампанское... так захотелось хотя бы немножко романтики!