Как Вы понимаете значение слова РОМАНТИКА ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение . Напишите сочинение рассуждение на тему :"Где он а , романтика?" , взяв в качестве тезиса данное Вами опрелеоение. ...

Как Вы понимаете значение слова РОМАНТИКА ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение . Напишите сочинение рассуждение на тему :"Где он а , романтика?" , взяв в качестве тезиса данное Вами опрелеоение.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
эх, романтика, романтика. романтика это розы, свечи, шампанское... так захотелось хотя бы немножко романтики!
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