как вы понимаете значение слова счастье? Сформулируете и прокоменнтируете данное вами определение.напишите сочинение рассуждение на тему"что такое сча стье ?
как вы понимаете значение слова счастье? Сформулируете и прокоменнтируете данное вами определение.напишите сочинение рассуждение на тему"что такое сча стье ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
счастье это когда на душе легко и с тобой рядом те кого ты любишь и кто тебя любит .... это когда до исполнения мечты совсем немного... это когда ты как лучик солнышка так неуязвимо бегаешь и прыгаешь а все прохожие удивляются что это с ним???Ну а тебе хорошо ты счастлив!