Как вы понимаете значение слова смелый(человек)?привести пример из жизни

смелый человек,это тот,кто рискуя своей жизнью ,помогает спасти другого.Мальчик гулял один ,на него напали пять собак,а другой мальчик,которому 13 лет,шел по делам,он не видел как собаки набросились на малыша,он видел что они что-то таскают по земле,а потом увидел ноги ребенка.Он подбежал и стал пинать собак,так как у него ничего не было в руках,кое как отнял у них мальчика,собаки сняли и порвали брюки ,куртку,обувь ребенка.Взял на руки мальчика и донес до бабушки.Он настоящий мужчина ,не смотря на свой возраст,он спас мальчика,рискуя своей жизнь.Он смелый человек.