как вы понимаете значение выражение принимать близко к сердцу? запишите своё объяснение"продолжив начатое предложение. составьте и запишите предложени е;включив в него это выражение . ответ. выражение принимать близко...
как вы понимаете значение выражение принимать близко к сердцу? запишите своё объяснение"продолжив начатое предложение. составьте и запишите предложени е;включив в него это выражение . ответ. выражение принимать близко к сердцу,означает...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Выражение принимать близко к сердцу означает, принять очень чувствительно