Как вы поняли смысл рассказа Каштанка? Напишите пожалуйста.
Литература
Как вы поняли смысл рассказа Каштанка? Напишите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что нельзя быть чёрствым к братьям нашим меньшим и вести себя достойно и иметь совесть которая не будет прибегать к плачевным поступкам и иметь не очень хорошие последствия.
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