как вы представляете себе большого красивого человека? небольшое рассуждение нужно. 7 класс

К сожалению, в наше время красота - это только внешняя оболочка человека. Людям стала важна не доброта, а внешний вид. А ведь духовная красота гораздо важнее. Пускай даже если человека не наградила природа внешней красотой, он может оказаться прекрасным собеседником, искренне порадоваться за вас, выслушать. Настоящие "красивые люди" - это не те, которые сверкают своей голливудской улыбкой, а те, которые смогут понять и поддержать. Но ведь согласитесь, в наше время мало кто захочет с такими познакомиться. Теперь у нас совсем другие ценности в жизни.