Как вы считаете были в 1920-е годы реальные возможности предотвратить решению новой мировой войны? Помогите))
История
Как вы считаете были в 1920-е годы реальные возможности предотвратить решению новой мировой войны? Помогите))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да- -надо было просто у германии не надо было брать репарации в больших размерах и реально учитывать её возможности. -в зачатке уничтожить идеологию национал-социализма, реваншизма, и решать реальные-социально-экономические, политические, а не воздушные вопросы. нет- -после поражения в германии большая часть населения страдала реваншизмом и росла национализм, культ спорта и военных как спасителей страны от позора. -экономику страны могла спасти только чудо и это чудо - ВОЙНА, т.к. это для промышленности, заказы и рост авторитета нации.
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