Как вы считаете были в 1920-е годы реальные возможности предотвратить решению новой мировой войны? Помогите))

Гость: Гость:

Да- -надо было просто у германии не надо было брать репарации в больших размерах и реально учитывать её возможности. -в зачатке уничтожить идеологию национал-социализма, реваншизма, и решать реальные-социально-экономические, политические, а не воздушные вопросы. нет- -после поражения в германии большая часть населения страдала реваншизмом и росла национализм, культ спорта и военных как спасителей страны от позора. -экономику страны могла спасти только чудо и это чудо - ВОЙНА, т.к. это для промышленности, заказы и рост авторитета нации.