Как вы считаете , мешает ли амплуа актеру проявлять свой талант? Не тесно ли ему в рамках амплуа? Вспомните известных вам театральных актеров, проявивших себя в самых различны х амплуа. Назовите их

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Как вы считаете , мешает ли амплуа актеру проявлять свой талант? Не тесно ли ему в рамках амплуа? Вспомните известных вам театральных актеров, проявивших себя в самых различны х амплуа. Назовите их

Автор: Гость