Как вы воспринимаете красоту окружающего вас мира? Может ли вас взволновать цветок,красота осеннего леса? Делаете ли вы что-либо ,чтобы природа вашего города,села стала краше ?Подготовьте развёрнутый ответ на этот во...

Как вы воспринимаете красоту окружающего вас мира? Может ли вас взволновать цветок,красота осеннего леса? Делаете ли вы что-либо ,чтобы природа вашего города,села стала краше ?Подготовьте развёрнутый ответ на этот вопрос. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.