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Как Вычислить Много баллов а) 3/7+2/7= б)17/26+3/26= в)7 1/3 - 2 3/4=
Как Вычислить Много баллов а) 3/7+2/7= б)17/26+3/26= в)7 1/3 - 2 3/4=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3/7+2/7= 5/10 = 1/2 = 0.5. 17/27+3/26= 20/26 = 10/13. 7 1/3 - 2 3/4 = 55/12
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