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Как выглядит малекулы снега?
Химия
Как выглядит малекулы снега?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точно так же, как и молекулы воды.
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