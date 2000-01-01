как выразить в метрах в минуту:90км/ч, 960км/ч,18км/ч, 120км/ч
Математика
как выразить в метрах в минуту:90км/ч, 960км/ч,18км/ч, 120км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 1ч=60мин 1)90*1000:60=1500(м/мин) 2)960*1000:60=16 000м/мин 3)18*1000:60=300м/мин 4)120*1000:60=2000м/мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина одного прямоугольника равна 7,5 см, а ширина 6,4 см. Ширина второго прямоугольника 4 см. Найдите...
Обществознание
По словам американского дипломата А.Гарримана, в сентябре 1941г. Сталин сказал ему: "У нас нет никаких иллюзий, будто они (русские люди) сражаются ...
Алгебра
в параллелепипеде длина равна 36 мм высота в 6 раз меньше длины а ширина равна среднему арифметическому чисел длины и высоты найди объем этого пара...
Математика
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза ...