Как выразить в килограммах 15т 750кг

Как выразить в килограммах 15т 750кг

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В одной тонне 1000кг. То есть в 15 тоннах 15000кг. Ответ 15т 750кг=15750кг
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