Как выучить стихотворения?и запомнить изложения?( помогите изложения длиное
Разное
Как выучить стихотворения?и запомнить изложения?( помогите изложения длиное
Ответ(ы):
Гость:
прочитай перед сном несколько раз. Учи не точка в точку где-то, что-то сократи! И повтори утром.
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