Как выжимали сок в древнем Египте. Начните та: Земледельцы забрались в каменную бочку и, держась за веревки, давят виноград ногами... ПОМОГИТЕ СЕГОДНЯ СДАВАТЬ!!
История
Как выжимали сок в древнем Египте. Начните та: Земледельцы забрались в каменную бочку и, держась за веревки, давят виноград ногами... ПОМОГИТЕ СЕГОДНЯ СДАВАТЬ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...он вытекает через специальное отверстие в кувшин и потом его закупоривают до следующей давки винограда
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