Как выжимали сок в древнем Египте. Начните та: Земледельцы забрались в каменную бочку и, держась за веревки, давят виноград ногами... ПОМОГИТЕ СЕГОДНЯ СДАВАТЬ!!

История

Как выжимали сок в древнем Египте. Начните та: Земледельцы забрались в каменную бочку и, держась за веревки, давят виноград ногами... ПОМОГИТЕ СЕГОДНЯ СДАВАТЬ!!

Автор: Гость