Как взаимодействуют между собой молекулы?

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Как взаимодействуют между собой молекулы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При помощи явлений электростатических. Обмениваются друг с другом электронами, протонами. Данные взаимодействия - суть химических превращений
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