Как я провела весенние каникулы сочинение

Мне очень нравятся весенние каникулы,так как на них я могу побегать по лужам порезвиться.В начале каникул мы с мамой и папой ходили по парку и наблюдали как просыпается природа.Мне очень нравились эти дни так как птички пели ,солнышко сияло.В середине моих каникул я фотографировала и записовала все что происходило с погодой,это было моим домашним заданием.Я думаю,что все у меня получилось хорошо.И в один день мы собрались погулять с подружками,как то все ходили гуляли,а делать было нечего,да и настроение как то не было.Но мы идем и замечаем,что на веточке сидят 5-6 снигерей и настроение как то сразу поднялось,мы начали смеяться настроение прибавилось и день прошел на ура.На следующий день нам надо было идти в школу я рада что так хорошо провела весенние каникулы.!