Как за три взвешивания отвесить на чашечных весах 700 г крупы, если есть только одна гиря в 100 г
Математика
Как за три взвешивания отвесить на чашечных весах 700 г крупы, если есть только одна гиря в 100 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 взвешивание 100г, второе взвешивание кладем не только гирю, но и 100г крупы 3 взвешивание мы имеем гирю в 100г и 100+200=300г крупы надо еще 400г. Для этого кладем гирю и еще 300г крупы на другой чаше будет 400г, значит на весах сейчас 700г крупы и гиря 100г (не забудь про нее)
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