Как занятия земледелием и скотоводством по вашему мнению повлияло развитие ремесел

Гость: Гость:

Занятия земледелием и скотоводством помогли в развитии ремесел следующим: 1) чтобы вспахивать землю люди научились изготавливать специальные приспособления - это помогло в развитии кузнецкого дела (неуверенна что название правильное, но связанно с кузнецами).