Как занятия земледелием и скотоводством по вашему мнению повлияло развитие ремесел
Разное
Как занятия земледелием и скотоводством по вашему мнению повлияло развитие ремесел
Ответ(ы):
Гость:
Занятия земледелием и скотоводством помогли в развитии ремесел следующим: 1) чтобы вспахивать землю люди научились изготавливать специальные приспособления - это помогло в развитии кузнецкого дела (неуверенна что название правильное, но связанно с кузнецами).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, понадобилось 16 кнопок, для всех картинок поровну. сколько кнопок нужно для одной картинки? ...
Разное
Разное
Озаглавь. Подчеркни безударные гласные в корне. В скобках напиши праверочные слова. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край п...
Разное
Турист запланировал пройти расстояние s км за t ч. Но преодолел его на 2 часа быстрее. Запишите формулу скорости с которой шёл турист ...
Разное
Разное