Как записать дано к задаче:Фотоальбом стоит 60 руб,рамка дляф ото на 10 руб, дешевле,?? конверт в 10 раз дешевле ,чем альбом.Сколько стоит рамка,?Сколько стоит конверт?

Математика

Как записать дано к задаче:Фотоальбом стоит 60 руб,рамка дляф ото на 10 руб, дешевле,?? конверт в 10 раз дешевле ,чем альбом.Сколько стоит рамка,?Сколько стоит конверт?

Автор: Гость