Как записать дано к задаче:Фотоальбом стоит 60 руб,рамка дляф ото на 10 руб, дешевле,?? конверт в 10 раз дешевле ,чем альбом.Сколько стоит рамка,?Сколько стоит конверт?

Математика
Как записать дано к задаче:Фотоальбом стоит 60 руб,рамка дляф ото на 10 руб, дешевле,?? конверт в 10 раз дешевле ,чем альбом.Сколько стоит рамка,?Сколько стоит конверт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: стоимость Фотоальбома = 60 руб, стоимость рамки для фото = (стоимость Фотоальбома - 10р), стоимость конверта = (стоимость Фотоальбома/10)
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