Как записать краткую запись за 4 часа работы 3 одинаковых трактора израсходовали 240 л горючего. На сколько часов работы хватит 400 л горючего одному такому трактору?

Математика

Как записать краткую запись за 4 часа работы 3 одинаковых трактора израсходовали 240 л горючего. На сколько часов работы хватит 400 л горючего одному такому трактору?

Автор: Гость