Как записать краткую запись за 4 часа работы 3 одинаковых трактора израсходовали 240 л горючего. На сколько часов работы хватит 400 л горючего одному такому трактору?
Математика
Как записать краткую запись за 4 часа работы 3 одинаковых трактора израсходовали 240 л горючего. На сколько часов работы хватит 400 л горючего одному такому трактору?
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