Как записать решение.Книга и блокнот вместе стоят 9 руб.Сколько стоит книга и блок??от,если известно,что книга стоит на рубль дороже блокнота.При этом надо учесть,что деление они еще не проходили.Вопрос родителям.
Математика
Как записать решение.Книга и блокнот вместе стоят 9 руб.Сколько стоит книга и блок??от,если известно,что книга стоит на рубль дороже блокнота.При этом надо учесть,что деление они еще не проходили.Вопрос родителям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-блокнот Х+1-книга Х+х+1=9 2х+1=9 2х=8 Х=4-блокнот По другому не возможно. Почмотрите в его тетради. Может они в классе решали подобные?
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