Как записать решение.Книга и блокнот вместе стоят 9 руб.Сколько стоит книга и блок??от,если известно,что книга стоит на рубль дороже блокнота.При этом надо учесть,что деление они еще не проходили.Вопрос родителям.

Математика

Как записать решение.Книга и блокнот вместе стоят 9 руб.Сколько стоит книга и блок??от,если известно,что книга стоит на рубль дороже блокнота.При этом надо учесть,что деление они еще не проходили.Вопрос родителям.

Автор: Гость