Как записать решения в задаче .Дикие Буки обитающие на Восточном Полюсе ,устроили для своих малышей 8 маленьких и 5 больших гнёзд .В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша,а в каждом большом-6 малышей.Сколько малышей было...

Математика

Как записать решения в задаче .Дикие Буки обитающие на Восточном Полюсе ,устроили для своих малышей 8 маленьких и 5 больших гнёзд .В каждом маленьком гнезде поместилось 4 малыша,а в каждом большом-6 малышей.Сколько малышей было у Диких Бук?_

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