Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?
Математика
Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?
Ответ(ы):
Гость:
11-1=10(в) осталось утром 10-1=9(в)осталось днём Ответ:9 вагонов осталось в составе поезда Ответил ученик 4 класса
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