Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?

Математика

Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?

Автор: Гость