Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?

Математика
Как записать условие задачи? В составе поезда было 11 вагонов. Утром от него отцепили 1 вагон, а днем ещё 1. Сколько вагонов осталось в составе поезда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11-1=10(в) осталось утром 10-1=9(в)осталось днём Ответ:9 вагонов осталось в составе поезда Ответил ученик 4 класса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На что нужно разделить 375 чтобы получилось 24
Ответить
История
Место сражения, в котором отличился отряд спартанских воинов во главе с царем Лео??идом
Ответить
Математика
Водителю легковой машины надо попасть из зареченска в ивантеевку не позже 7 часов вечера того же дня. во сколько ему надо встать в день выезда, есл...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста выполнить 26 упражнение.:-)Нужно записать существительные 1 -го и 2-го склонения.
Ответить
Русский язык
Помогите пож! как сделать проект "имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке"
Ответить