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Как записывается число 9 в виде дроби со знаменателем 30
Как записывается число 9 в виде дроби со знаменателем 30
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9 умножаем на 30:
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