Как завязать 40 лошадей на 7 деревьев чтобы не было чисел 2,4,6,8

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Как завязать 40 лошадей на 7 деревьев чтобы не было чисел 2,4,6,8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 д-10 лош 2д-5 лош 3д-5 лош 4д-5 лош 5д-5 лош 6д-5 лош 7д-5 лош 10+5+5+5+5+5+5=40
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