Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.

Гость: Гость:

Они впадают в оцепенение(все процессы в организме замедляются),для них температура -1 смертельна,например:лягушка перед тем как станет холодно ищёт укромное место поближе к воде(в воде всегда плюсовая температура) ,(чтобы пока она в оцепенении её не сьели)