Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.

Биология
Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они впадают в оцепенение(все процессы в организме замедляются),для них температура -1 смертельна,например:лягушка перед тем как станет холодно ищёт укромное место поближе к воде(в воде всегда плюсовая температура) ,(чтобы пока она в оцепенении её не сьели) 
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