Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.
Биология
Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Они впадают в оцепенение(все процессы в организме замедляются),для них температура -1 смертельна,например:лягушка перед тем как станет холодно ищёт укромное место поближе к воде(в воде всегда плюсовая температура) ,(чтобы пока она в оцепенении её не сьели)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как земноводные и пресмыкающиеся ведут себя при резком понижении температуры среды? приведите примеры.
Русский язык
Словосочетания со словами: труппа, внимать, амплуа, дебют, триумф, внушать, эффект, вовлекать, косметика, локон, грим, диалог, монолог, речитатив, ...
Русский язык
Словосочетания со словами: труппа, внимать, амплуа, дебют, триумф, внушать, эффект, вовлекать, косметика, локон, грим, диалог, монолог, речитатив, ...