Как животные реагируют на повышение и понижение температуры в среде обитания?(желательно кратко и содержательно)

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Холодно - запасы пищи, наращивание жирового слоя, изменение окраски меха, его количества (модификационная изменчивость). Тепло - примерно наоборот. А также особенности обмена веществ, теплоотдачи и защитных механизмов у разных животных в разных регионах со своими климатическими условиями.