Как, зная абсолютную влажность воздуха в помещении, определить относительную вла??ность воздуха? Определите относительную влажность воздуха в помещении, если абсолютная влажность 12,2г/м³, а температура 26 градусов!

Физика
Как, зная абсолютную влажность воздуха в помещении, определить относительную вла??ность воздуха? Определите относительную влажность воздуха в помещении, если абсолютная влажность 12,2г/м³, а температура 26 градусов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютная влажность - это парциальное давление пара или его плотность.  ро=12,2 г/м3Находим плотность насыщенного пара при 26 С в таблице рон=22,4 г/м3Относительная влажность φ=po/poн*100%=12,2/24,4*100%=50%===================

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