Как зовут играющих во дворе и какого цвета предметы им принадлежат
Разное
Как зовут играющих во дворе и какого цвета предметы им принадлежат
Ответ(ы):
Гость:
Костя и Миша, Миша взял Чёрно-белый мяч, а Костя взял скейтборд.
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