Как зовут персонажей из мультфильма "Дом", помимо "О", "Дар", "Капитана Смека" и "Хрюни"?

Как зовут персонажей из мультфильма "Дом", помимо "О", "Дар", "Капитана Смека" и "Хрюни"?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
может быть мать Дар ?
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