Как????????????????????????????????
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Как????????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Малыш объяснял маме,что он хочет поймать мышку и приручить её,чтобы она у него осталась жить. Но мама сказала : " В городских квартирах мыши , к счастью,не водятся,у нас, во всяком случае ,мышей точно нет." 2) Когда малыш пересказал это Карлсону,то Карлсон возразил : "Мыши заводятся незаметно.Твоя мама только обрадуется,если вдруг,откуда ни возьмись, в доме появится маленькая нежданная мышка". Он сказал малышу : " Вот было бы хорошо,если бы мы поймали эту нежданную мышку! Я бы мог держать её у себя наверху,а когда у неё народятся мыши,можно будет построить настоящую мышиную ферму."
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