Как????????????????????????????????

Гость: Гость:

1)Малыш объяснял маме,что он хочет поймать мышку и приручить её,чтобы она у него осталась жить. Но мама сказала : " В городских квартирах мыши , к счастью,не водятся,у нас, во всяком случае ,мышей точно нет." 2) Когда малыш пересказал это Карлсону,то Карлсон возразил : "Мыши заводятся незаметно.Твоя мама только обрадуется,если вдруг,откуда ни возьмись, в доме появится маленькая нежданная мышка". Он сказал малышу : " Вот было бы хорошо,если бы мы поймали эту нежданную мышку! Я бы мог держать её у себя наверху,а когда у неё народятся мыши,можно будет построить настоящую мышиную ферму."