Какая буква русского алфавита всегда обозначает ударный гласный и не требует пос??ановки ударения?Расскажите,что вы знаете об употреблении этой буквы.

Русский язык
Какая буква русского алфавита всегда обозначает ударный гласный и не требует пос??ановки ударения?Расскажите,что вы знаете об употреблении этой буквы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ё, эта буква используется в любой части слова, она редко используется в печатном распостранении
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