Какая буква русского алфавита всегда обозначает ударный гласный и не требует пос??ановки ударения?Расскажите,что вы знаете об употреблении этой буквы.

Русский язык

Какая буква русского алфавита всегда обозначает ударный гласный и не требует пос??ановки ударения?Расскажите,что вы знаете об употреблении этой буквы.

Автор: Гость