Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поползли"? Как вы отгадаете эту фетовскую загадку? Какая вам видится картина?
Литература
Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поползли"? Как вы отгадаете эту фетовскую загадку? Какая вам видится картина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что серебряные змеи это первые весенние ручийки.
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