Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поползли"? Как вы отгадаете эту фетовскую загадку? Какая вам видится картина?

Литература

Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поползли"? Как вы отгадаете эту фетовскую загадку? Какая вам видится картина?

Автор: Гость