Какая из черт человеческого характера раскрывается в сказке Журавль и цапля А) с??страдание Б) гордость в) покладистость г) доброта

Литература

Какая из черт человеческого характера раскрывается в сказке Журавль и цапля А) с??страдание Б) гордость в) покладистость г) доброта

Автор: Гость