Какая из черт человеческого характера раскрывается в сказке Журавль и цапля А) с??страдание Б) гордость в) покладистость г) доброта
Литература
Какая из черт человеческого характера раскрывается в сказке Журавль и цапля А) с??страдание Б) гордость в) покладистость г) доброта
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