Какая из этих точек лежит левее на координатном луче: а) А(2,8) или В(2,4) б)С(0,45) или Д(0,49) в)Е(7,85) или К(7,9)
Математика
Какая из этих точек лежит левее на координатном луче: а) А(2,8) или В(2,4) б)С(0,45) или Д(0,49) в)Е(7,85) или К(7,9)
Ответ(ы):
Гость:
Б надо писать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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