Какая из этих точек лежит левее на координатном луче: а) А(2,8) или В(2,4) б)С(0,45) или Д(0,49) в)Е(7,85) или К(7,9)

Математика
Какая из этих точек лежит левее на координатном луче: а) А(2,8) или В(2,4) б)С(0,45) или Д(0,49) в)Е(7,85) или К(7,9)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б надо писать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уровнение : (5/6х + 1/7х)*42=82
Ответить
Другие предметы
Помогите составить рассказ не играй в прятки с водителем
Ответить
Русский язык
Выберите слова состав которых соответствует схеме корень⇒суффикс⇒окончание 1)дорожный 4)прогулка 2)цветной 5)девятка 3)капуста 6)дружок ...
Ответить
Математика
Выразите в часах 5 часов 19 минут
Ответить
Биология
Какие реки пересекают Волгу
Ответить