Какая из горных систем относится к области герцинских складчатрсти варианты 1 кавказ 2 урал 3 хибины 4 быррвнга

География
Какая из горных систем относится к области герцинских складчатрсти варианты 1 кавказ 2 урал 3 хибины 4 быррвнга
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К области герцинской складчатости относятся Уральские горы
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