Какая из горных систем относится к области герцинских складчатрсти варианты 1 кавказ 2 урал 3 хибины 4 быррвнга

География

Какая из горных систем относится к области герцинских складчатрсти варианты 1 кавказ 2 урал 3 хибины 4 быррвнга

Автор: Гость