Какая из приведенных ниже величин является ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РАВНОУСКОРЕННОГО прямолинейного движения а)Скорость б)Сила в)Ускорение

Физика

Какая из приведенных ниже величин является ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РАВНОУСКОРЕННОГО прямолинейного движения а)Скорость б)Сила в)Ускорение

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