Какая из приведенных ниже величин является ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РАВНОУСКОРЕННОГО прямолинейного движения а)Скорость б)Сила в)Ускорение
Физика
Какая из приведенных ниже величин является ХАРАКТЕРИСТИКОЙ РАВНОУСКОРЕННОГО прямолинейного движения а)Скорость б)Сила в)Ускорение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно ускорение///////////////////////
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