Какая из следующих пар чисел является решением уравнения 2x в квадрате -y в квадрат??=1 а) (1;1); в) (1/2; 4) б) (2; 7 под корнем) г) (3 под корнем; 5 под корнем) обоснуйте свой ответ!
Алгебра
Какая из следующих пар чисел является решением уравнения 2x в квадрате -y в квадрат??=1 а) (1;1); в) (1/2; 4) б) (2; 7 под корнем) г) (3 под корнем; 5 под корнем) обоснуйте свой ответ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(1;1) просто подставляем выражения в уравнение, т.е 2*1-1=1
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