Какая краткая запись к этой задаче??? Сосна может расти до 600 лет,береза-на 350 лет ме??ьше,а ива-в 6 раз меньше сосны.Что может расти дольше-береза или ива-и на сколько лет?

Математика

Какая краткая запись к этой задаче??? Сосна может расти до 600 лет,береза-на 350 лет ме??ьше,а ива-в 6 раз меньше сосны.Что может расти дольше-береза или ива-и на сколько лет?

Автор: Гость