Какая краткая запись к этой задаче??? Сосна может расти до 600 лет,береза-на 350 лет ме??ьше,а ива-в 6 раз меньше сосны.Что может расти дольше-береза или ива-и на сколько лет?
Математика
Какая краткая запись к этой задаче??? Сосна может расти до 600 лет,береза-на 350 лет ме??ьше,а ива-в 6 раз меньше сосны.Что может расти дольше-береза или ива-и на сколько лет?
Ответ(ы):
Гость:
Береза может расти дольше на 150 лет, чем ива! Решение: Сосна 600 лет / ива 6 раз меньше итого: 100 лет растет ива, Береза 600-350=250; 250-100=150!
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