Какая масса Кислорода вступила в реакцию с Водоротом масой 0,4 г если обрразовалас?? вода массой 3,6 г

Химия

Какая масса Кислорода вступила в реакцию с Водоротом масой 0,4 г если обрразовалас?? вода массой 3,6 г

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