Какая молярная масса в 6CO2?? lt;br /gt;lt;br /gt; нужно для задачи . взято из уравнения 6CO2+6H2O-gt;C6H12O6 + 6O2
Химия
Какая молярная масса в 6CO2?? lt;br /gt;lt;br /gt; нужно для задачи . взято из уравнения 6CO2+6H2O-gt;C6H12O6 + 6O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+16 умножить на 2=44
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