Какая наука изучает прошлое человечество?
География
Какая наука изучает прошлое человечество?
Ответ(ы):
Гость:
История средних веков или что то типо такого))
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