Какая окраска будет у лакмуса в растворе, полученном при сливании 100 г раствора на??рий гидроксида с массовой долей вещества 0,8 и 400г 25% раствора соляной кислоты? Помогите, пожалуйста!
Химия
Какая окраска будет у лакмуса в растворе, полученном при сливании 100 г раствора на??рий гидроксида с массовой долей вещества 0,8 и 400г 25% раствора соляной кислоты? Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный т.к. кислота в избытке,то раствор кислотный и имеет красную окраску
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