Какая пара слов не является словосочитанием? Тихо падают с берез легкие листья. 1) листья (какие?) легкие 2) листья ( с чего?) с берез 3) падают ( как?) тихо 4) падают (откуда?) с берез
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Какая пара слов не является словосочитанием? Тихо падают с берез легкие листья. 1) листья (какие?) легкие 2) листья ( с чего?) с берез 3) падают ( как?) тихо 4) падают (откуда?) с берез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм.. А там нету Листья (что делают?) падают Тогда это не словочетание
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