Какая пара слов не является словосочитанием? Тихо падают с берез легкие листья. 1) листья (какие?) легкие 2) листья ( с чего?) с берез 3) падают ( как?) тихо 4) падают (откуда?) с берез

Русский язык

Какая пара слов не является словосочитанием? Тихо падают с берез легкие листья. 1) листья (какие?) легкие 2) листья ( с чего?) с берез 3) падают ( как?) тихо 4) падают (откуда?) с берез

Автор: Гость