Какая причина возникновения великого лондонского пожара?
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Какая причина возникновения великого лондонского пожара?
Ответ(ы):
Гость:
Официальной версии нет. Но считается, что лондонский пекарь положил тесто в печку и заснул. В его доме скоро начался пожар. Огонь быстро распространялся по лондонским домикам, т.к. они были сделаны из дерева. Несмотря на большую площадь пожара, умерло менее 10 человек. Пожалуйста
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