Какая причина возникновения великого лондонского пожара?

Гость: Гость:

Официальной версии нет. Но считается, что лондонский пекарь положил тесто в печку и заснул. В его доме скоро начался пожар. Огонь быстро распространялся по лондонским домикам, т.к. они были сделаны из дерева. Несмотря на большую площадь пожара, умерло менее 10 человек. Пожалуйста