Какая рифма у четверостишия . Перекрёстная, смежная или кольцевая. Затянули небо тучи: Спит за тучами луна Ветерок едва летучий И вода в реке мутна...

Литература

Какая рифма у четверостишия . Перекрёстная, смежная или кольцевая. Затянули небо тучи: Спит за тучами луна Ветерок едва летучий И вода в реке мутна...

Автор: Гость