Какая рифма у четверостишия . Перекрёстная, смежная или кольцевая. Затянули небо тучи: Спит за тучами луна Ветерок едва летучий И вода в реке мутна...

Литература
Какая рифма у четверостишия . Перекрёстная, смежная или кольцевая. Затянули небо тучи: Спит за тучами луна Ветерок едва летучий И вода в реке мутна...
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Гость:
Вроде перекрёстная... Рифма идёт через строку
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