КАКАЯ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ТЕМА?,ИДЕЯ? И в сентябрьский день погожий, И когда метёт февраль, Школа, школа, ты похожа На корабль, бегущий вдаль. Сейчас наша вахта у школьной доски, Так значит, немножко мы все моряки. Нам жа...

Музыка

КАКАЯ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ТЕМА?,ИДЕЯ? И в сентябрьский день погожий, И когда метёт февраль, Школа, школа, ты похожа На корабль, бегущий вдаль. Сейчас наша вахта у школьной доски, Так значит, немножко мы все моряки. Нам жажда открытий знакома, Дороги у нас далеки. Каждый год мы входим вместе В новый класс, как в новый порт. И свои мечты и песни, Как всегда, берём на борт. По следам героев Грина, По страницам добрых книг Нам под парусом незримым Плыть с друзьями напрямик. Моряками ли мы станем, Звездолёт ли поведём - Никогда мы не оставим Человека за бортом.

Автор: Гость