Какая война упоминается в данном отрывке? "Наконец, староста Калимулла, подал знак, рекруты кинулись к матерям и отцам, к своим женам и детям, чтобы в последний раз обнять, успокоить их. А старики и старухи шептали на уши стол...

История

Какая война упоминается в данном отрывке? "Наконец, староста Калимулла, подал знак, рекруты кинулись к матерям и отцам, к своим женам и детям, чтобы в последний раз обнять, успокоить их. А старики и старухи шептали на уши столь дорогие для их сердец суры священного Корана. Тарантасы тронулись в путь. Некоторые шли вслед за нами до полевых ворот, а некоторые чуть подальше, где среди полей поспевающей ржи и пшеницы пролегал пыльный большак. Стенания и рыдания оглашали каждую улицу, многим не была понятна причина самой войны".

Автор: Гость